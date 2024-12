Puntomagazine.it - Unpli premia i vincitori del concorso “Salva la tua lingua locale”

La Spina: “E’ patrimonio immateriale che custodisce l’identità”Roma, 12 dic. – Un dizionario con i gallicismi siciliani, saggi in ladino di Fassa e in astigiano, poesie in bisiàc e in romagnolo, una tesi di laurea sul dialetto genovese, opere in dialetto sammarchese, venosino e griko, una canzone in friulano e un lavoro teatrale in dialetto napoletano. Sono idella dodicesima edizione delletterario ‘la tuati in una pienissima sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma. Composizioni che narrano di spaccati di vita quotidiana, leggende paesane, mestieri, riti e tradizione antiche, e che nella loro diversità linguistica, di espressioni e suoni uniscono l’Italia da nord a sud.Ideato da, Unione nazionale Pro loco e da Ali Autonomie locali italiane del Lazio con l’obiettivo di promuovere i tesori culturali e linguistici del nostro Paese, ildal 2013 a oggi ha raccolto oltre 3.