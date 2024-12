Lapresse.it - Unicredit-Bpm, depositato alla Consob il documento sull’offerta di scambio

haildi offerta relativo all’offerta pubblica divolontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm. Lo ha comunicato la banca guidata da Andrea Orcel in una nota., si legge nella nota, ha provveduto a presentare alle autorità competenti le comunicazioni, le istanze e le pre-notifiche per le autorizzazioni richieste per l’offerta. Orcel: “La nostra offerta è congrua”“Riteniamo che la nostra offerta agli azionisti di Bpm sia congrua, in quanto portante un premio pari a circa il 15-20% rispetto al prezzo dell’azione Bpm prima che fosse influenzato positivamente dall’offerta in corso su Anima e da ulteriori speculazioni riguardo a possibili operazioni di M&A. Inoltre, sulla base del prezzo di chiusura di ieri sera, le azioni di Banco Bpm vengono scambiate con un premio di circa il 31% rispetto al consensus P/E 2025 die con un premio di circa il 44% su base consensus P/E 2026 nonostante la nostra convinzione cheabbia una resilienza e diversificazione di gran lunga superiore in vista di un anno sfidante e un total distribution yield due volte superiore.