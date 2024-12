Romatoday.it - Una vita per guarire gli altri, ora non riesce a curare sé stesso: il farmaco che può salvarlo è troppo caro

Il lutezio-177 PSMA, alla base di una terapia innovativa per trattare il cancro alla prostata in fase avanzata, è per molti un medicinale che allunga la. Per Giuseppe Marenga, 65 anni, tre figli, medico chirurgo d’urgenza del policlinico Umberto I e professore all’università La Sapienza, è.