Triesteprima.it - Una raccolta alimentare per l'Emporio della Solidarietà

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Sono sempre di più anche a Trieste le famiglie che vivono difficoltà economiche, a causaperdita del lavoro o di una bassa intensità lavorativa, per problematiche di natura sanitaria o per una ridotta rete familiare di sostegno, come nel caso dei nuclei monoparentali: ai bisogni.