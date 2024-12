Liberoquotidiano.it - Una élite immobile continua a remare contro il Paese

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Italia a due velocità esiste. Da una parte c'è una nazione che coglie l'attimo, naviga con il vento poppa, inventa, esporta, costruisce e fa sognare il mondo; dall'altra ci sono gli scioperi del venerdì, i tribunali che si sostituiscono alla politica, un sistema di “rentiers” che, vivendo di rendita, frena le riforme, rifiuta l'innovazione, disprezza la competizione e il merito. Il via libero del Tar allo sciopero nei trasporti iniziato ieri non è solo una clava politica usatail ministro dei Trasporti Matteo Salvini - che con la precettazione voleva far prevalere il buonsenso - fanno parte della liturgia dello status quo. Non a caso sono difesi dai cantori del declinismo dell'Italia, dalla magistratura irriformabile, dalla sinistra e dai mandarini dell'alta burocrazia, dal piccolo establishment finanziario e dal salottino editoriale.