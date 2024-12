Fanpage.it - Un uccello colpisce il motore dell’aereo, pilota effettua l’atterraggio di emergenza: “Credevamo di morire”

Un aereo dell'American Airlines è stato costretto a un atterraggio dipoco dopo il decollo da New York a causa di un volatile finito neldel velivolo. I passeggeri hanno raccontato di aver temuto per la propria vita. Gli attimi dell'incidente in un video.