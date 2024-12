Perugiatoday.it - Umbria, camion in fiamme in autostrada: traffico in tilt e code chilometriche

Problemi alla circolazione lungo l'A1 nelle prime ore di venerdì 13 dicembre. Nel tratto tra Fabro e Orvieto, per cause in fase di accertamento, uncarico di grano ha preso fuoco. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco di Orvieto e personale di Autostrade per l'Italia.