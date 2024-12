Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-12-2024 ore 19:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esteri primo piano il presidente ucraino zielinski denuncia e lancio di quasi 200 droni e oltre 90 mesi è incluso almeno uno Nord coreano contro l’Ucraina il massiccio te che il treno diretto contro le infrastrutture energetiche gravemente danneggiate alcune centrali termiche allerta anche era in tutto il paese l’agenzia internazionale per l’energia atomica scrivere Stiamo a zaporizhia gli attacchi non ci intimidiscono Mosca avverte bombardamento all’uso di armi americane lungo raggio gli Stati Uniti intanto annunciano un nuovo pacchetto di armi da 500 milioni di dollari a Chi è primo in Italia direttore dell’agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini lascia il suo incarico l’annuncio in un’intervista al Corriere della Sera non scendo in campo dice come tanto l’ipotesi di un ruolo di predatore dell’aria centrista dell’opposizione ma rivendico il diritto di parlare di oggetti in formato mercoledì combattere l’inflazione sottolinea Non è una scelta di parte Non mi era capitato di vedere pubblici funzionari essere additati come è Tortori di un pizzo di Stato oppure di sentir dire che l’Agenzia è in ostaggio le famiglie come fosse un sequestratore il riferimento a frasi dette della meloni e dal leader della Lega Salvini in tutta Italia in corso lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore disagi in tantissime cittàchiuse le metro ATC in servizio sulla linea B possibili ritardi e cancellazioni per i bus Napoli cancellati i treni della linea Vesuviana in servizio alcune m intanto si alza la protesta delle comunità ebraiche antisemitismo tra le ragioni dello stop e luce lei sottolinea uno sciopero non è una piazza Da quale si annunciano slogan di odio ora andiamo in stile leader della coalizione armata guida islamica che ha preso il potere ha invitato la popolazione a scendere in strada per celebrare la vittoria della rivoluzione Intanto il segretario di stato americano Antony blinken ha affermato che dopo la caduta di all’asta di in Siria Sara imperativo continuare L’impegno per combattere contro l’isis il ministro degli Esteri turco dice la stabilità del paese impedire al terrorismo di guadagnare terreno al predominio del leader del pkkin chiusura il vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Rosario gisana il suo vicario generale via murgano attuale parroco della chiesa madre del Capoluogo sono indagati dalla Procura di Enna per falsa testimonianza la vicenda è una coda del Processo al sacerdote in mese Giuseppe Rugolo che si è concluso lo scorso 5 con una condanna a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale a danno di minori dopo la conclusione del processo la parte civile Antonio Messina ha presentato un esposto in procura RPM vogliono approfondire la vicenda era l’ultima notizia Grazie per aver seguito le muse torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa