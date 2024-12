Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-12-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio gli Stati dell’Unione hanno deciso di eliminare i controlli sulle persone le frontiere terrestri interne con tra Bulgaria enia a partire dal primo gennaio lo fa sapere il Consiglio Europeo i due paesi entreranno Dunque a far parte dell’area Schengen a pieno diritto è un momento storico accogliere finalmente Bulgaria enia come membri a pieno titolo di Schengen questo passo andrà a vantaggio non solo di cittadini Bulgari rumeni ma anche dell’Unione Europea nel suo complesso ha fermato l’ungherese San della Presidenza di turno e ora la cronaca quando si è vista quel per venire addosso senza scampo avuto la forza l’ultima Quella della disperazione di spingere via il passeggino con i tuoi due gemelli di un mezzo poi è stata travolta e uccisa da quel mezzo pesante che non ha dato la precedente che domani mentre svolta a destra all’incrocio tra Viale Scarampo viale terra al portello di Milano testimoni della tragedia racconto il sacrificio estremo di quella mamma 34enne di origini peruviane Rocio Espinosa Romero che nella mattinata di ieri ero uscita a casa per godersi una passeggiata con i figli ma è rimasta stesa sull’asfalto trascinata 5 metri oltre il luogo dell’impatto mentre il passeggino che spingeva si è ribaltato i bimbi sono finiti a terra con accanto una nonna sotto shock i piccoli usciti miracolosamente illesi da un incidente sono hai portato in ospedale con lievi escoriazioni un giorno me l’ha detto loro che alterato è stata proprio la loro mamma costo della tua vita l’investitore Intanto ti dava alla fuga prima di essere stato rintracciato ore dopo ad Arluno Milano ancora avrebbero preso di mira senza alcun apparente motivo puoi darmi di origine extracomunitaria aggredendoli con violenza fino al tentativo di omicidio di una delle vittime un ragazzo di Tiziana colpito con almeno 12 coltellate che avevano provocato gravi lesioni un polmone al cuore per questo quattro minorenni Sono stati Fermati dalla polizia di Caserta l’aggressione avvenuta a ottobre a Castel Volturno Villaggio Coppola ancora una donna di 40 anni Carmen iacovazzo aperto il marito di 47 anni Daniele Bosi a causa di un tumore per consentirle di recuperare le forze stare vicino ai tuoi figli di 14 8 anni colleghi di lavoro dell’azienda di imballaggi in cui lavora a Meldola forlì-cesena Hanno raccolto 700 ore di ferie che l’hanno regalate lo riporta il Resto del Carlino sono rimasta a bocca aperta per questo gesto non me lo aspettavo e non era scontato Allora il mio più sincero Grazie ha poi commentato la donna un bimbo di 2 anni colto da un improvviso malore è stato soccorso dei marescialli dei carabinieri che con la loro auto da primo tentativo di assistenza lo hanno portato in ospedale è accaduto ieri a Ercolano in provincia di Napoli uno dei due marescialli donna terminato il turno di servizio ha visto un suo conoscente con in braccio il bambino che fa fatica a respirare i carabinieri non ha perso tempo e ha iniziato a praticare al piccolo la manovra di helmich e rivelatasi poi minuti per il momento ci fermiamo qui Buon proseguimento via scuola In collaborazione con Agenzia Italia Stampa