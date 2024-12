Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, Russia non vuole tregua ma pace a lungo termine

Milano, 13 dic. (LaPresse) – “Abbiamo ripetutamente affermato che unadi per sé non è ciò che vogliamo. Vogliamo lae completa che arriverà dopo che le nostre condizioni saranno soddisfatte e tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati saranno raggiunti”. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, come riporta l’agenzia russa Tass.