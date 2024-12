Fanpage.it - Ubriaco, esce di strada e chiama in soccorso un amico: anche lui ubriaco, semina il panico a Venezia

Episodio surreale quello accaduto nel pomeriggio di mercoledì, 11 dicembre, a Passarella, frazione di San Donà di Piave. Per non sottoporsi all'alcoltest, due amici hanno tentato di allontanarsi scagliandosi contro i vigili intervenuti per l'incidente. È finita male per loro.