Firenzetoday.it - Treni e ritardi, Baccelli: “I possessori di abbonamento hanno diritto al bonus”

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDopo l'ottobre 'nero' per quanto riguarda ideisulla linea toscana, arriva un 'riconoscimento' per i pendolari con un parziale ristoro. "Tutti idiferroviario relativo allo scorso mese di ottobre.