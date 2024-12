Novaratoday.it - Trecate, nuova illuminazione Led per i campi da calcio di via Mezzano

Leggi su Novaratoday.it

In arrivo unaLed per idadi via.Durante la seduta di ieri, giovedì 12 dicembre, la Giunta comunale ha infatti approvato il documento di indirizzo di progettazione "per i lavori di efficientamento energetico delle torri faro del campo da.