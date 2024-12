Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-12-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità prosegue fino alle 7 lo sciopero dei mezzi pubblici poi fascia di garanzia fino alle 20 Dopodiché Dopo di che riprenderà l’agitazione la TAC ci fa sapere che al momento le metro a e ci sono chiuse la metro B B1 prosegue il servizio con un numero minore di treni in circolazione la ferrovia termini Centocelle e al momento regolare per bus e tram riduzioni di servizio due le manifestazioni previste per oggi la prima si tratta di un corteo terminerà le 13 quando raggiungerà via Goito l’altro corteo invece per alle 18 da Piazza del Pigneto alla volta di Piazza Vittorio Emanuele II percorrendo via Casilina piazzale labicano via Statilia via di Santa Croce in Gerusalemme e via fino alle 20 possibili chiusure e brevi Stop per le linee di bus ed infine per lavori in via sulpicio massimo fino alle 16 è chiusa alvia XX Settembre per lavori stradali dettagli di queste ed altre notizie sul sito