Agrigentonotizie.it - Tornano le novene natalizie con l’orchestra Quartet Folk: il programma del tour

Leggi su Agrigentonotizie.it

torna ad animare il Natale con leitineranti in provincia di Agrigento. Si comincia sabato 14 dicembre a Porta di Ponte (ingresso di via Atenea) in occasione dell’urban walking nel centro storico intitolato “La Natività”. In questa specifica occasione, che è una.