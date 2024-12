Pisatoday.it - Top runner e tanti stranieri tra i 4mila della xxv Maratona di Pisa

Leggi su Pisatoday.it

– E’ la domenica dell’attesissimadi, la XXV per la precisione e quindi un compleanno molto speciale da festeggiare in, anzissimi. Quasial via, numero massimo per gli organizzatori e complessivo tra atleti dinina Mezza, oltre che.