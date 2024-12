Ravennatoday.it - Tiro con l'arco, Arcieri Bizantini tra le eccellenze sportive del territorio Ravennate

Leggi su Ravennatoday.it

Ultime gare dell’anno per gli, che sabato 7 e domenica 8 dicembre, hanno partecipato al “53° Torneo Città di Faenza”. Come questo fine settimana, che porta in casa degliravennati altri 10 podi individuali e due di squadra, tutto il 2024 è stato un anno di grandi.