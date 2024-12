Ilfoglio.it - Tg3 a Luverà (M5s) o Terzulli (Pd). Il 19 la nomina

Leggi su Ilfoglio.it

Giuseppe Conte si avvicina al Tg3. Bruno, vicedirettore degli Approfondimenti Rai, è in corsa per dirigere il Tg3. Il 19 dicem. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti