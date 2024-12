Test per mutazioni genetiche nel cancro del colon-retto, al via campagna social

Leggi su .com

(Adnkronos) – In Italia nel 2023 ci sono state circa 50.500 nuove diagnosi di tumore colorettale e nel 30% circa dei casi la malattia si è manifestata in presenza di metastasi a distanza al fegato e ai polmoni; ed è proprio in questi casi che imolecolari sono indispensabili, perché consentono di analizzare le .L'articoloperneldel, al viaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.