Ilgiorno.it - Terribile incidente in viale Liberazione a Milano, in moto si schianta contro un palo: gravissimo 27enne

Leggi su Ilgiorno.it

, 13 dicembre 2024 – Un altrostradale a. Questa volta l’allarme è scattato indella, in centro città, poco prima della 2 di oggi, venerdì 13 dicembre. Stando alle prime informazioni un ragazzo di 27 anni è finitounmentre si trovava in sella alla suacicletta. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso al Niguarda di. La sue condizioni sono reputate gravi. Ferita anche una ragazza di 23 anni, che si trovava con lui inal momento del drammatico impatto. La ragazza è stata portata in ospedale in codice giallo, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Da accertare cosa sia esattamente successo: in base una prima ricostruzione il giovane centauro avrebbe perso illlo del mezzo all’altezza di piazza Lina Bo Bardi (attugua adella, in zona Repubblica -Gioia).