Livornotoday.it - Tensione nel carcere di Porto Azzurro, detenuto rianimato e salvato dopo aver dato fuoco alla cella

Leggi su Livornotoday.it

Hanno messo a rischio la propria vita per salvare quella di undeldi, all'isola d'Elba, tirandolo fuori dstanza di pernottamento data alle fiamme e ormai invasa dal fumo. Ed è soltanto il tempestivo intervento dei due agenti in quel momento in servizio che ha.