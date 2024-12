Linkiesta.it - Tappa negli Stati Uniti per i ragazzi dell’Assassineria Urbana

Leggi su Linkiesta.it

«Siamo qui per capire se ci sono i presupposti per aprire un’Assassineriaa New York». Lo racconta a Linkiesta Gastronomika Celso Laforgia, socio e chef di Urban – L’Assassineriaa Bari, mentre prepara 140 piatti dei famosi spaghetti nel ristorante Ulivo sulla ventottesima strada, tra Broadway e Quinta, in piena Midtown. Una trasferta apprezzata e sostenuta dai tanti clienti americani che grazie al programma della CNN “Searching for Italy” condotto da Stanley Tucci, che era stato in visita a Bari per dedicare tre preziosi minuti al locale di Celso Laforgia.«Quando Tucci deve preparare una puntata si affida ai giornalisti, food blogger e influencer che conoscono la zona da esplorare e raccontare» spiega sempre lo chef, «tra i suoi contatti in Puglia c’era Stefania Leo (collaboratrice di Gastronomika) che gli ha detto di venire assolutamente all’Assassineria, e così è stato.