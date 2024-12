Cms.ilmanifesto.it - Takashi Miike e la «Notte dei gatti viventi»

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Come è noto fra appassionati ed esperti del settore,, il prolifico regista di cult quali Ichi the Killer, Audition o The Happiness of the Katakuris, inizia la carriera .e la «dei» il manifesto.