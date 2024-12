Reggiotoday.it - Strada Jonio-Tirreno: per le festività natalizie stop ai lavori nelle gallerie Limina e Torbido

Leggi su Reggiotoday.it

In occasione delle prossimee In previsione dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti, Anas sospenderà iin corso di riqualificazione delle, lungo laStatale 682, in provincia di Reggio Calabria.A.