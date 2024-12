Oasport.it - Startlist gigante Val d’Isere 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Sabato 14 dicembre, a Val, in Francia, si aprirà la tappa della Coppa del Mondo-2025 di sci alpino: inlo slalommaschile, con la prima manche prevista alle 09.30 e la seconda run, con l’inversione dei migliori 30, alle 13.00 italiane.Saranno sei gli azzurri in gara sulla pista transalpina, ovvero Luca De Aliprandini, che partirà con il pettorale numero 8, Alex Vinatzer, con il 15, Giovanni Borsotti col 23, Filippo Della Vite col 27, mentre scatteranno fuori dai 30 Hannes Zingerle, col 32, e Simon Talacci, col 40.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer lo slalommaschile della Coppa del Mondo-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.