Lanotiziagiornale.it - Stangata dal nuovo Codice della strada, Pagella Politica smentisce Salvini

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il, pronto a entrare in vigore, scatena polemiche e perplessità. Matteo, da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato rapido nel respingere le critiche, sostenendo che non vi sarebbero “mega aumenti” nelle sanzioni, fatta eccezione per alcune categorie particolarmente sensibili come i parcheggi riservati ai disabili. Eppure ancora una volta i numeri sembrano raccontare una realtà diversa.Dati alla mano: un giro di vite che pesaL’analisi dei dettagli normativi, pubblicata da, rivela che l’entità degli aumenti è significativa e riguarda una gamma ben più ampia di infrazioni. Per esempio, l’uso del cellulare alla guida, una delle violazioni più comuni e pericolose, subirà un incremento del 52% nella sanzione minima, passando da 165 a 250 euro.