Infobetting.com - Sporting Lisbona-Boavista FC (sabato 14 dicembre 2024 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Finisce la crisi dei Leoni?

Leggi su Infobetting.com

Se escludiamo il comodissimo esordio in Taça de Portugal, finora l’avventura di Joao Pereira sulla panchina delloè stato un disastro di proporzioni difficilmente quantificabili: il giovane allenatore si è trovato a gestire un momento non facile dopo l’addio di Ruben Amorim ma fare peggio era davvero impossibile. Quattro sconfitte pesantissime, due in Champions .InfoBetting: Scommesse Sportive e