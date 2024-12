Sostenibilità appello di Ecopneus | fare sistema per superare le sfide del settore dei Pfu

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Italia tra i Paesi leader in Europa neldel riciclo, grazie a una filiera industriale in grado di generare valore. Un esempio è rappresentato dalla gestione degli Pneumatici Fuori Uso (Pfu), una filiera che in Italia ha consolidato processi virtuosi di raccolta, trattamento e trasformazione, con applicazioni industriali delle materie prima seconde .