Ilgiorno.it - Sorpresa Marracash: ecco “È finita la pace”. Nuova data a San Siro a Milano il 26 giugno

Leggi su Ilgiorno.it

, 13 dicembre 2024 -ha pubblicato ail nuovo album “Èla”. Il disco, il settimo in studio, arriva a tre anni dall’ultimo progetto ed è da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in preorder in versione fisica nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. Non solo. Oggi si annuncia anche una secondaallo Stadio Sandi, il 262025, che va ad aggiungersi a MARRA STADI25 (prodotto da Friends & Partners), il primo tour negli stadi per un rapper italiano. “ÈLA” è l’ultimo capitolo di un percorso in tre atti iniziato nei due dischi precedenti. In “Persona” (otto dischi di platino, 2019)racconta la ‘crisi’ e riflette sulla propria carriera, vita e identità, in “Noi, Loro, Gli Altri” (sei dischi di platino, 2021), che ne rappresenta la naturale evoluzione, affronta lo ‘scontro’ e mette i propri dubbi e interrogativi in una prospettiva anche sociale.