Solidarietà e spettacolo, a Milano 1.500 manager a teatro a sostegno associazioni umanitarie

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ial musical per sostenere la. Sono stati oltre 1500 i, provenienti da tutta la Lombardia, che ieri sera si sono ritrovati alNazionale diper assistere a 'La Febbre del Sabato Sera, Il musical' in occasione dell’evento natalizio di beneficenza organizzato daitalia Lombardia. Una serata per .