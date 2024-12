Quicomo.it - SlowLake Como Xmas Time, tutti gli appuntamenti

Leggi su Quicomo.it

Da sabato 21 dicembre a sabato 4 gennaio visite guidate speciali a, Tremezzina e Cernobbio, per andare alla scoperta del territorio vivendo la magia del Natale. In calendario quattro diversiin più date, realizzati in collaborazione con Teatro Sociale di, Parco Regionale.