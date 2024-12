Quotidiano.net - Siria: Usa a Turchia, imperativo continuare lotta all'Isis

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che, dopo la caduta di Bashar Al Assad in, sarà "l'impegno per combattere contro l'. "Il nostro Paese ha lavorato molto.per assicurare l'eliminazione del califfato territoriale dell', per garantire che quella minaccia non si ripresenti. Ed èad impegnarci su questi sforzi", ha detto Blinken durante una conferenza stampa ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato Trt, con l'omologo turco, Hakan Fidan.