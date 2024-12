Periodicodaily.com - Sicurezza stradale: 4 aspetti a cui prestare attenzione sempre

Leggi su Periodicodaily.com

Ladovrebbe essere una questione prioritaria per chiunque si trovi a viaggiare in auto nonché per ogni persona che si sposti con qualsiasi altro mezzo. Proviamo a pensare a quanto risulta parimenti cruciale per chi si muove in moto, in bicicletta, a piedi o in monopattino, soluzioni che presentano maggiori rischi per l’incolumità .