Salernotoday.it - Servizi Cimiteriali: le precisazioni del vicesindaco Roberto Fabbricatore

Leggi su Salernotoday.it

In relazione a notizie diffuse da alcuni organi di stampa dopo nota dei Consiglieri Comunali di minoranza, è giusto mettere in chiaro la situazione relativa aidel Comune di Roccapiemonte. Recentemente, l’Amministrazione Comunale ha avviato per i cittadini interessati una.