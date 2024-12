Serie A – Lazio-Inter | all’Olimpico ci si gioca una fetta di scudetto Napoli vincente a 175 su Sisal it vuole ripartire da Udine

Sbircialanotizia.it - Serie A – Lazio-Inter: all’Olimpico ci si gioca una fetta di scudetto Napoli, vincente a 1,75 su Sisal.it, vuole ripartire da Udine

Roma, 13 dicembre 2024 – Il Monday Night del sedicesimo turno diA coincide anche con il big match di giornata perché,, scendono in campo, due delle squadre più in forma del momento. Baroni e Inzaghi daranno sicuramente vita a una gara intensa e divertente nonostante la posta in palio .