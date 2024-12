Anteprima24.it - Sequestro alimenti e due lavoratori in nero, multe a Torre del Greco

Tempo di lettura: 2 minutiOttantacinque chili di prodotti ittici sequestrati, dueinsanzionati e diverseelevate per il mancato rispetto degli spazi adibiti all’occupazione di merce posta in vendita. Sono i risultati di una serie di controlli promossi oggi adel(Napoli) in tutti gli esercizi che commercializzanonelle zona delle cosiddette piazzette, le aree mercatali della città comprese tra largo Santissimo e via Falanga.A portare avanti l’azione interforze, collegata alle imminenti festività natalizie (quando più alto risulta il rischio di possibili frodi ai danni dei consumatori), sono stati gli agenti della polizia municipale guidati dal dirigente Gennaro Russo, gli uomini della Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, i carabinieri e personale dell’Asl Napoli 3 Sud.