Sbircialanotizia.it - Selva Candida rinasce con il nuovo quartiere di Roma Nord

Leggi su Sbircialanotizia.it

Taglio del nastro per il progetto di CMB con abitazioni innovative, spazi verdi e servizi per la comunità: domani l’Open Day per i cittadini, 13 dicembre 2024 - Un progetto che trasforma un simbolo di abbandono e degrado urbano in un modello di sostenibilità, innovazione e comunità. A, nell’area che un tempo .