Selva Candida rinasce con il nuovo quartiere di Roma Nord

, 13 dicembre 2024 - Un progetto che trasforma un simbolo di abbandono e degrado urbano in un modello di sostenibilità, innovazione e comunità. A, nell’area che un tempo ospitava il Centro Direzionale Alitalia, sta prendendo forma unresidenziale capace di unire qualità abitativa, servizi per la comunità e un forte impegno verso l’ambiente. Con 300 appartamenti, un parco commerciale di 30.000 metri quadri e infrastrutture completamente ripensate, questo intervento rappresenta una nuova visione urbanistica per. Oggi, 13 dicembre, il progetto(www.progetto.it) è stato ufficialmente presentato, con il taglio del nastro, nell’area di cantiere in Via, alla presenza di istituzioni locali e autorità. Durante la cerimonia, sono stati illustrati i dettagli di un’opera che non solo restituirà valore a una zona abbandonata, ma offrirà una risposta concreta alle esigenze moderne di chi abiterà questa parte della città.