Torinotoday.it - Scrive la tesi dopo le persecuzioni dell’ex: “L’uomo deve proteggere la donna. I valori cristiani aiutano contro le violenze”

Il suo nome non era scritto sugli elenchi in cui l’università di Torino annuncia gli allievi che discutono le. “Il mio ex fidanzato mi aveva detto che il giorno della mia laurea ci sarebbe stato anche lui – confida Martina, 24 anni, che martedì si è laureata in giurisprudenza al campus Luigi.