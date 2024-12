Sciopero in Toscana 24 ore di disagi Sospensione ordinanza Salvini

Leggi su Corrieretoscano.it

in, 24 ore divenerdì 13 dicembre.diIl Tar del Lazio ha accolto la richiesta di Usb di sospendere l’di precettazione di. Lo comunica la sigla sindacale aggiungendo che “loè generale, regolare e legittimo e durerà 24 ore anche nei trasporti. Per una volta vincono i lavoratori e vince la democrazia. È quindi smentita l’arroganza del ministro”.Autolinee Toscane comunica che in seguito all’accoglimento da parte del TAR delladell’di precettazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti venerdì 13 dicembre, viene confermato lodi 24 ore nelle province di Pisa e LivornoVenerdì 13 dicembre 2024 è stato proclamato unodi 24 ore da parte di USB Lavoro Privato per le province di Livorno e Pisa.