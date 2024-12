Lapresse.it - Sciopero, il Tar annulla la riduzione a 4 ore. Salvini: “Sarà il caos”

Il Tar del Lazio, interpellato da Usb, dà ragione al sindacato di base el’ordinanza con cui il ministro dei Trasporti Matteoriduceva a 4 ore la durata dellodei trasporti proclamato per oggi. Esulta il sindacato che parla di “bella giornata per la democrazia”, mentre il ministro evoca “una giornata di”. All’attacco del ministro partono le opposizioni con Avs che si chiede “quando verrà precettato, vero responsabile del collasso del Paese”.evoca la riforma delloSullo sfondo la polemica sul diritto didopo che il ministro è tornato a far balenare la possibile revisione della legge che lo regola. Dopo la sentenza del Tar quindi gli scioperi si protrarranno per l’intera giornata, con alcune fasce di garanzia nei trasporti per evitare il blocco totale.