Agi.it - Sciopero generale. Scontri a Torino, danneggiato un varco di ingresso alla sede della Rai

AGI - Caos e disagi nelle principali città per lodi 24 ore indetto dall'Usb, confermato dopo il braccio di ferro con il ministro Matteo Salvini da una sentenza-lampo del giudice monocratico del Tar. La mobilitazione coinvolge diversi settori cruciali: dal trasporto pubblico e privato, al pubblico impiego, dscuolasanità, con migliaia di lavoratrici e lavoratori coinvolti in tutta Italia. Una giornata campale, complicata in molte città dpioggia. Molteplici le motivazioni che hanno spinto il sindacato a indire lo: dpolitica economica del Governorichiesta di aumenti salariali, rinnovi contrattuali, contro il coinvolgimento dell'Italia nei teatri di guerra e contro il decreto legge 1660 sulla sicurezza, il premierato e l'autonomia differenziata.