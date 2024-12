Oasport.it - Sci alpino, Nadine Fest conquista la discesa di St.Moritz in Coppa Europa, sesta Sara Allemand

domina ladi St.(Svizzera) in. L’austriaca aveva già mostrato ottime cose nelle prove dei giorni scorsi ecosì il primo successo di questa stagione dominando di fatto e trionfando con il crono di 1’28?90, arrivando con il miglior tempo a tutti gli intermedi eccetto nell’ultimo.L’unica ad avvicinarsi alle sue code è stata la sua connazionale Carmen Spielberger: la giovane classe 2002 è arrivata seconda a 40 centesimi di ritardo, facendo una gara in progressione, con il secondo tempo al terzo e quarto settore della pista. Chiude il podio la padrona di casa Janine Schmitt che chiude terza a un ritardo di 93 centesimi con una parte centrale non semplice, ma un super inizio e una super parte finale con il pettorale n.14.Successivamente troviamo la statunitense Allison Mollin a 1?12 di distacco in quarta posizione, quinta l’austriaca Victoria Olivier a 1?13 e poco più indietro c’è la prima italiana, ossiache chiude inposizione a 1?15 con il miglior tempo nel secondo settore della pista.