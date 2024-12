Fanpage.it - Schlein in Albania nei centri per migranti che restano vuoti: “Fa male, sprecati 800 mln degli italiani”

La segretaria del Pd Ellyha pubblicato un video su Instagram dal centro per l'accoglienza deiin, dove si è recata oggi in visita: "Fapensare che si sarebbero potuti pagare 50mila nuovi posti in asilo nido oppure 7mila insegnanti o 6mila infermieri per cinque anni", ha commentato, constatando che la struttura è completamente inutilizzata.