Leccotoday.it - Schianto auto-moto e pedone investito a poca distanza: doppio intervento dei soccorsi

Leggi su Leccotoday.it

con un giovane ferito in via Cernaia a Lecco. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi, venerdì 13 dicembre, nei pressi della Camera di Commercio, adalla rotonda di San Giovanni. L'allarme è scattato in codice giallo: dopo le prime cure ricevute sul posto.