Leccotoday.it - Scendono i tassi d'interesse: cosa aspettarsi per mutui e prestiti

Leggi su Leccotoday.it

Arrivano buone nuove per i cittadini. Com'era stato pronosticato la Bance centrale euorpea ha deciso di tagliare il tasso didi 25 punti base nell’ultima riunione dell’anno. Una buona notizia per, ma come cambieranno le rate edobbiamo aspettarci per il 2025? Il.