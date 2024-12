Genovatoday.it - “Santa Claus 2.0”, al Teatro Garage spettacolo per bambini con canti e musiche dal vivo

Leggi su Genovatoday.it

Domenica 15 dicembre in doppia recita alle 15 e alle ore 17 alla sala Diana delin via Paggi: la Compagnia Liberitutti propone “2.0”interattivo condalin occasione del Natale. La vicenda si svolge in casa di Babbo e Mamma Natale dove.