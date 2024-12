Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2024, intervista ad Alex Wyse: “Rockstar è un inno alla libertà. Amici è stata una scuola di vita, mi sento cresciuto artisticamente. Maria De Filippi? Spero di sentirla se passerò la finale”

Leggi su Superguidatv.it

La semidiha rivelato gli otto talenti che si contenderanno i quattro posti disponibili nella categoria Nuove Proposte per il Festival di2025. Tra gli artisti che accederannoche si terrà il prossimo 18 dicembre e che andrà in onda su Raiuno c’à anche. L’ex allievo diè riuscito ad avere la meglio su Tancredi con un brano “” che è arrivato dritto al cuore di tutti.ad, finalista diNoi di SuperGuida TV al termine della semiabbiamo videoto in esclusiva. Ai nostri microfoni ha rivelato di essere felice per l’esito della sfida:“Sono contento di essere arrivato. Mi fa un effetto strano ma mettersi in gioco fa parte della”.In merito al brano che ha presentato, ha dichiarato: “Non ho mai pensato acome ad un brano per, poi lo è diventato per il messaggio che tratta.