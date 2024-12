Laverita.info - Ruffini si dimette. «Non scendo in campo». Per ora

Il direttore dell'Agenzia delle entrate annuncia le sue dimissioni in una lunga intervista al Corriere della Sera. Nega la discesa in politica, ma forse prende solo tempo.Il direttore dell'Agenzia delle entrate annuncia le sue dimissioni in una lunga intervista al Corriere della Sera. Nega la discesa in politica, ma forse prende solo tempo.