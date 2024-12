Ruffini | lascio Agenzia delle Entrate

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.31 Il direttore dell'lascia l'incarico. Lo ha annunciato al Corsera. "Non scendo in campo, ma rivendico il diritto di parlare. Ho letto che parlare di bene comune sarebbe una scelta di campo.E che dunque dovrei tacere oppure lasciare". Mi dimetto "perché è l'unico modo per rimanere me stesso", afferma. "E' stata fatta persino una descrizione caricaturale del ruolo di Direttore dell', come se combattere l'evasione fosse una scelta di parte e addirittura qualcosa di cui vergognarsi".